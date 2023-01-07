الهاني: كلما أتذكر رفض الاتحاد قانون المكي بشان إرسال الأطباء الى المناطق الداخلية اشعر بغضب

قال الإعلامي زياد الهاني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" انه يشعر بغضب شديد كلما تذكر موقف اتحاد الشغل الرافض لقانون حاول وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي تمريره بشان إرسال الأطباء الى المناطق الداخلية.

واضاف الهاني " الرفض لم يكن له مبرر سوى ان القرار اتخذه وزير من حركة النهضة في ظل الرفض التام لهم".

وتابع زياد الهاني " اليوم نجني تبعات فرصة ذهبية كانت ستؤدي الى تحسين الوضع الصحي في المناطق الداخلية التي تعاني من قلة الاطار الطبي".









