محكمة التعقيب تتخذ قرارا في حق رجل الأعمال شفيق جراية

أجلت اليوم الجمعة 6 جانفي 2023 محكمة التعقيب النظر في مطلب الافراج الذي تقدم به محامو رجل الأعمال شفيق جراية الى الاسبوع القادم .
وتتعلق بجراية تهمة وضع النفس تحت امرة جيش اجنبي...
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعهد بالملف استجاب لمطلب الافراج عن شفيق الجراية الا أن النيابة العمومية استأنفت القرار.
وتتعلق بجراية تهمة وضع النفس تحت امرة جيش اجنبي...
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعهد بالملف استجاب لمطلب الافراج عن شفيق الجراية الا أن النيابة العمومية استأنفت القرار.
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