محكمة التعقيب تتخذ قرارا في حق رجل الأعمال شفيق جراية

أجلت اليوم الجمعة 6 جانفي 2023 محكمة التعقيب النظر في مطلب الافراج الذي تقدم به محامو رجل الأعمال شفيق جراية الى الاسبوع القادم .



وتتعلق بجراية تهمة وضع النفس تحت امرة جيش اجنبي...



وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعهد بالملف استجاب لمطلب الافراج عن شفيق الجراية الا أن النيابة العمومية استأنفت القرار.



