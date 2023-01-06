محكمة التعقيب تتخذ قرارا في حق رجل الأعمال شفيق جراية

محكمة التعقيب تتخذ قرارا في حق رجل الأعمال شفيق جراية

Publié le Vendredi 06 Janvier 2023 - 16:03 قراءة: 0 د, 16 ث
      
أجلت اليوم الجمعة 6 جانفي 2023 محكمة التعقيب النظر في مطلب الافراج الذي تقدم به محامو رجل الأعمال شفيق جراية الى الاسبوع القادم .

وتتعلق بجراية تهمة وضع النفس تحت امرة جيش اجنبي...

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعهد بالملف استجاب لمطلب الافراج عن شفيق الجراية الا أن النيابة العمومية استأنفت القرار.

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