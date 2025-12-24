قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e56346a059e8.13866260_okfnqhilgpjme.jpg width=100 align=left border=0>

في اطار دعم اللامركزية الثقافية، وتعزيز إشعاع السينما التونسية، تحتضن معتمدية غنوش من ولاية قابس ،ولأوّل مرة فعاليات أيام قرطاج السينمائية في الجهات، وذلك أيام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش



وتندرج هذه التظاهرة الثقافية ضمن رؤية تهدف إلى تقريب الفعل السينمائي من المواطنين، وتمكين أهالي الجهة من متابعة أحدث الإنتاجات السينمائية الوطنية، إلى جانب الانفتاح على تجارب فنية متنوعة









ويتضمن برنامج هذه الدورة تنظيم ورشات تكوينية متخصصة في مجال الأداء التمثيلي أمام الكاميرا والتقنيات الحديثة لصناعة الأفلام، يؤطرها عدد من المختصين والمخرجين المحترفين، بما يساهم في صقل مهارات المشاركين ودعم الطاقات الشابة بالجهة

كما يشمل البرنامج عروضًا سينمائية مفتوحة للعموم لأفلام روائية قصيرة وطويلة، إضافة إلى عرض فيلم الافتتاح

وتُعدّ هذه المبادرة محطة هامة لتعزيز الحراك الثقافي والفني بمعتمدية غنوش، وتأكيدًا على التزام أيام قرطاج السينمائية بالانفتاح على الجهات وترسيخ حق المواطن في الثقافة ،وتكريس دور السينما كأداة للتعبير والإبداع