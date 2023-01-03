لاكانيا: مباشرة الأبحاث في تعرض شاحنة لنقل المشروبات الكحولية للنهب

Publié le Mardi 03 Janvier 2023 - 07:11 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير بمباشرة الأبحاث اللازمة على خلفية تعرض شاحنة لنقل المشروبات الكحولية يوم الاثنين الى عملية نهب حمولتها اثر تعرضها الى عطب على مستوى جهة لاكانيا جنوب العاصمة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا نهار يوم الاثنين صورا لفوضى ونهب تبين أنها تتعلق بسرقة مشروبات كحولية كانت محملة على متن شاحنة تعرضت الى عطب فني عجز معه السائق على مواصلة قيادتها.

وتجدر الاشارة الى ان أعوان الأمن تدخلوا لابعاد جموع المهاجمين من محيط الشاحنة التي تبين أن حمولتها من المشروبات الكحولية كانت موجهة الى ولاية نابل.



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