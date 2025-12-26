وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة

دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار إلى غاية إستقرار الأحوال الجويّة، على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة مساء الجمعة.







ويتعين على الفلاحين، وفق بلاغ صادر عن الوزارة،أخذ الإحتياطات الضرورية لحماية الماشية وإبعادهم عن الأودية والمناطق المنخفضة، وتوفير أماكن إيواء آمنة لها وتأمين البيوت المحمية والمعدات والآلات الفلاحية.وينتظر نزول أمطار مؤقتًا رعديّة ومحليًا هامّة بالشّمال ومحليًا بالوسط، لتكون غزيرة خاصّة آخر النّهار وأثناء اللّيل بعدد من الولايات، من بينها نابل وسوسة والمنستير وزغوان وتونس الكبرى وبنزرت، مع إمكانيّة تساقط البرد وهبوب رياح قويّة أثناء السّحب الرّعديّة، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.كما يُنتظر تواصل هذه التقلّبات الجويّة،غدا السّبت،بالمناطق الشّرقيّة للشّمال والوسط، وتكون الأمطار غزيرة خاصّة بجهة الوطن القبلي.