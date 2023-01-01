قيس سعيّد يؤدي زيارة إلى حي الانطلاقة

Publié le Dimanche 01 Janvier 2023 - 00:35 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ليلة السبت 31 ديسمبر 2022، زيارة إلى حي الانطلاقة بتونس العاصمة.

واحتسى رئيس الدولة فنجان قهوة في إحدى مقاهي المنطقة قبل أن يقوم بجولة التقى خلالها عدداً من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، وفق ما جاء في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرسمية.



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