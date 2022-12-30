الجبل الأحمر : منحرف يروّج "الزّطلة" والأقراص المخدّرة بمحيط إحدى المدراس الإبتدائية !!

تمكن أول أمس أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران واثر نصبهم لكمين من إيقاف مروج مخدرات بمحيط احدى المدارس بالجهة.



وكان منطلق الأبحاث على إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالعمران مفادها انخراط أحد المنحرفين في ترويج مخدّر "الزّطلة" خلف إحدى المدارس الإبتدائية بجهة الجبل الأحمر وأغلب حرفائه من القصّر والفئات الشبابية من الوسط المدرسي.



فتم نصب كمين محكم للمظنون فيه والقبض عليه رفقة أحد حرفائه، بتفتيشه عُثر بحوزته على 22 قطعة من مخدّر "الزّطلة" مُعدّة للترويج و أقراص "إكستازي" ومبلغ مالي قدره 350 دينار من عائدات الترويج و هواتف جوالة.



وقد تم الإحتفاظ بالمروّج والحريف بعد استشارة ممثل النيابة العمومية والأبحاث متواصلة للكشف عن مشاركيه.







