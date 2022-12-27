القضاء يصدر احكاما في حق الإرهابيين خير الدين البرهومي واسامة الخرزي

قضت مؤخرا الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بالاعدام في حق الارهابي خير الدين البرهومي القيادي بكتيبة عقبة ابن نافع الارهابية من اجل تهم محاولة ارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح و اثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي ومن اجل محاولة قتل شخص واحداث جروح والاضرار بالممتلكات العامة والخاصة وسجنه من اجل ذلك بقية العمر وبقبول الدعوى المدنية شكلا وفي الأصل بتغريمه لفائدة القائم بالحق الشخصي مروان الجبري ولفائدة صندوق تعويض ضحايا العمليات الإرهابية في شخص ممثله القانوني ب130 الف دينار تعويضه على ضرره البدني بحساب الفي دينار للنقطة الواحدة من السقوط البدني و50 الف دينار لقاء الضرر المعنوي.





كما قضت المحكمة في حق الارهابي اسامة الخرزي ب48 سنة سجنا من اجل تهم توفير مؤونة لفائدة تنظيم ارهابي واشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهايية والانضمام عمدا لتنظيم ارهابي، وتلقي تدريبات داخل وخارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جراىم ارهابية وإستعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص لهم علاقة بالجراىم الارهايية واخضاعه أثر انتهاء العقوبة للمراقبة الادارية لمدة 5 سنوات .



