الملاحظون الروس يُبدون استغرابهم من 'نسبة الإقبال المنخفضة جدا'

أكد رئيس بعثة الملاحظين من الغرفة المدنية لروسيا الاتحادية، عدم رصد أي تجاوزات على مستوى سير العملية الانتخابية اليوم السبت 17 ديسمبر 2022.



وفي تصريح لمبعوثة اذاعة شمس إلى المركز الإعلامي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عبر رئيس البعثة الروسية عن استغرابه من نسبة الإقبال على التصويت'.



وقال لمبعوثة اذاعة شمس 'الشيء الوحيد الذي نستغربه هو نسبة الإقبال على التصويت... فهي جد منخفضة"، حسب قوله.





وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أعلن عن توجه 656 ألفا و915 ناخبا لصناديق الاقتراع وذلك إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، أي بنسبة 19ر7 بالمائة من عموم الناخبين المسجلين آليا وإراديا في الانتخابات التشريعية وعددهم يفوق 9 ملايين ناخب.



وأضاف بوعسكر خلال النقطة الإعلامية الثانية التي انعقدت عشية اليوم السبت، بالمركز الإعلامي المخصص للانتخابات التشريعية بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن عملية التصويت تتواصل إلى حدود الساعة السادسة مساء.



