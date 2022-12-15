4 سنوات سجنا لتكفيري نشط ضمن جناح داعش الاعلامي في تونس

اصدرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،حكما ب4 سنوات سجنا في حق شاب كان يمجد تنظيم داعش الارهابي، وينشط ضمن الجناح الاعلامي لداعش في تونس وانشاء مواقع وقنوات تلفزية تمجد داعش وتبارك أعماله الإرهابية وتدعو للنفير الى سوريا والقتال ضمن داعش الأرهابي.



