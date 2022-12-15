4 سنوات سجنا لتكفيري نشط ضمن جناح داعش الاعلامي في تونس

Publié le Jeudi 15 Decembre 2022 - 11:51 قراءة: 0 د, 15 ث
      
اصدرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،حكما ب4 سنوات سجنا في حق شاب كان يمجد تنظيم داعش الارهابي، وينشط ضمن الجناح الاعلامي لداعش في تونس وانشاء مواقع وقنوات تلفزية تمجد داعش وتبارك أعماله الإرهابية وتدعو للنفير الى سوريا والقتال ضمن داعش الأرهابي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 258450



World cup

En continu...

Toutes les news...
الخميس 15 ديسمبر 2022 | 21 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:06 14:48 12:21 07:25 05:52
Babnet
25°
 Babnet27° Babnet % 50 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1721°-1520°-1320°-1419°-13
  • Avoirs en devises
    21593,2

  • (14 dec)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,32613 DT        1$ =3,15053 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 dec)   612,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   