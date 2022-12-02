الإفراج عن رجل الاعمال لزهر سطا

أعلنت أمينة سطا ابنة رجل الاعمال لزهر سطا اطلاق سراح والدها بعد 3 سنوات من الإيقاف بسبب شبهة الفساد المالي.

وعبرت امينة سطا في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك عن سعادتها بقرار الافراج.



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يذكر أن هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس باشرت يوم 25 نوفمبر الماضي النظر في ملف قضية تجاوزات ادارية ومالية شملت الأبحاث فيها رجل الأعمال لزهر سطا .وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية، كما طلب محامي لزهر سطا التاخير لتقديم شهادة نشر تفيد ان قرار دائرة الاتهام وقع تعقيبه فاستجابت هيئة المحكمة للطلب واجلت النظر في القضية إلى جلسة اليوم .وللتذكير فان لزهر سطا حوكم ابتدائيا ب8 سنوات سجنا وبخطية مالية قدرها 45 مليون د فيما عرف بملف التجاوزات المالية بشركة اسمنت قرطاج وقد استأنف محاموه الحكم.