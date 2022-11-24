سمير الوافي: أشغال مفترق بن دحة بدأت منذ ترشّح قطر لتنظيم المونديال، قطر أعادت بناء بلاد كاملة وشيدت ملاعب عملاقة وأشغال مفترق بن دحة مازالت متواصلة


Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 - 18:20 قراءة: 0 د, 28 ث
      
‎‎قال الخميس 24 نوفمبر، الاعلامي سمير الوافي انه وبعد مغادرته سجن المرناقية مرّ على مفترق بن دحة الشهير "حيث الأشغال متواصلة منذ سنوات لبناء مجرد قنطرة فتذكرت أن تلك الأشغال إنطلقت منذ أن ترشحت قطر لتنظيم كأس العالم".


وتابع قائلا "في الأثناء أعادت قطر بناء بلاد كاملة وتشييد ثمانية ملاعب عملاقة وغيرت تاريخها وأبهرت العالم...ومازالت أشغال قنطرة بن دحّة متواصلة وكأنها تؤدي إلى روما".

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يذكر ان سمير الوافي غادر السجن بعد قضائه عقوبة ب3 اشهر اثر القضية التي رفعتها ضده الممثلة مريم بن مامي على خلفية المكالمة الهاتفية المسربة بين الوافي وعلاء الشابي.


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