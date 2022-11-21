بوعسكر حول توجه 'الهايكا' للقضاء: ''من المؤسف ان تتعامل مؤسسات الدولة بمنطق التقاضي''

عبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الإثنين، عن" أسفه من تعامل مؤسسات الدولة بمنطق التقاضي"، تعقيبا منه على توجه الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري للقضاء.





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وقال بوعسكر في تصريح لاذاعة شمس آف آم على هامش إشرافه على الملتقى الجهوي مع المجتمع المدني والإعلامي المحلي والمترشحين للانتخابات التشريعية، ان "الهيئة أصدرت قرارا ترتيبيا بمقتضى الدستور والقانون و من لديه أي احتراز على القرار يذهب الى القضاء".كما قال ان" الهيئة راسلت الهايكا كتابيا و لم تتلقى ردا و قال أنهم يجهلون اسباب ذلك.ويذكر أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اكدت في وقت سابق رفضها لما ورد في قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 والمتعلّق بتنقيح واتمام القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، والذي "تضمن توجها خطيرا يُهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها في خرق صارخ للدستور والقانون"، حسب بلاغ الهايكا.وكانت "الهايكا"، اكدت تمسّكها بصلاحياتها وبحقها في اللجوء إلى القضاء ضدّ قرار هيئة الانتخابات.