الأربعاء القادم: انطلاق أولى الفعاليات الكبرى الخاصة بالمشجعين في المونديال

بعد وصول العد التنازلي إلى ثمانية ايام قبل المونديال ومع تواصل توافد المنتخبات المشاركة في الحدث الكروي الابرز في العالم، تنطلق اولى الفعاليات الخاصة بالمشجعين يوم الأربعاء القادم في الفضاء المخصّص؛ حيث سيستضيف مهرجان FIFA للمشجعين™ أكثر من 100 ساعة من العروض الموسيقية الحيّة، وتمّ الإعلان بالفعل عن عدد من الفنانين المشاركين الذين سيزينون الأجواء. وتعرض المواقع المعتمدة من طرف لجنة المشاريع والإرث عدد من اسماء الفنانين الآخرين الذين سيقيمون الحفلات في مهرجان المشجعين.







ستكون بداية الفعاليات في حديقة البدع، الكورنيش، حافلة بالتشويق والأنشطة الترفيهية: مرح عائلي، ومأكولات، ودي جي، ومفاجأة الليلة– العرض الخاص لمايكل جاكسون.



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وسيكون الفضاء المخصص للجماهير جاهزا لاستقبال قرابة 40 ألف شخص لمتابعة مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™ مباشرة على الشاشات العملاقة.



ولا يقتصر مهرجان FIFA للمشجعين™ على المباريات والاحتفالات فحسب، بل يضم أيضاً ثلاث مناطق مختلفة تضمن قضاء أوقات ممتعة:

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• منطقة العروض الحيّة والبث، حيث البث المباشر للمباريات والفعاليات الترفيهية



• منطقة الطعام، حيث المطاعم وأكشاك الأطعمة المحلية والعالمية



• منطقة الألعاب، حيث أنشطة التسلية، وكرة القدم، والفعاليات التي تناسب جميع أفراد العائلة







كيفية الوصول



يمكن للمشجعين الاختيار من بين مجموعة من وسائل المواصلات العامة للوصول إلى مهرجان FIFA للمشجعين™.



أقرب محطة مترو:



+ الخليج الغربي – قطر للطاقة (الخط الأحمر)



+ البدع (الخط الأحمر والخط الأخضر)



+ الكورنيش (الخط الأحمر) – خروج فقط



يمكن للمشجعين ركوب حافلات النقل ذات المسار الدائري، أو حافلات النقل السريع الخاصة بالملاعب، أو الاستفادة من خدمة "اركن وتنقل"، أو التنقل عبر سيارات أجرة، أو أوبر (نقل جماعي) للوصول إلى محطات معينة.



ملاحظة: بطاقة هيّا تسمح لك بالتنقل مجاناً عبر وسائل المواصلات العامّة خلال فترة البطولة.



ستكون بداية الفعاليات في حديقة البدع، الكورنيش، حافلة بالتشويق والأنشطة الترفيهية: مرح عائلي، ومأكولات، ودي جي، ومفاجأة الليلة– العرض الخاص لمايكل جاكسون.وسيكون الفضاء المخصص للجماهير جاهزا لاستقبال قرابة 40 ألف شخص لمتابعة مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™ مباشرة على الشاشات العملاقة.ولا يقتصر مهرجان FIFA للمشجعين™ على المباريات والاحتفالات فحسب، بل يضم أيضاً ثلاث مناطق مختلفة تضمن قضاء أوقات ممتعة:• منطقة العروض الحيّة والبث، حيث البث المباشر للمباريات والفعاليات الترفيهية• منطقة الطعام، حيث المطاعم وأكشاك الأطعمة المحلية والعالمية• منطقة الألعاب، حيث أنشطة التسلية، وكرة القدم، والفعاليات التي تناسب جميع أفراد العائلةيمكن للمشجعين الاختيار من بين مجموعة من وسائل المواصلات العامة للوصول إلى مهرجان FIFA للمشجعين™.+ الخليج الغربي – قطر للطاقة (الخط الأحمر)+ البدع (الخط الأحمر والخط الأخضر)+ الكورنيش (الخط الأحمر) – خروج فقطيمكن للمشجعين ركوب حافلات النقل ذات المسار الدائري، أو حافلات النقل السريع الخاصة بالملاعب، أو الاستفادة من خدمة "اركن وتنقل"، أو التنقل عبر سيارات أجرة، أو أوبر (نقل جماعي) للوصول إلى محطات معينة.ملاحظة: بطاقة هيّا تسمح لك بالتنقل مجاناً عبر وسائل المواصلات العامّة خلال فترة البطولة.