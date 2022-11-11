صدر في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022، أمر رئاسي يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها.
بأمر رئاسي: تسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي
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