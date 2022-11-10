هذا ما قرره القطب القضائي المالي في حق رضا قريرة


Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 - 12:27قراءة: 0 د, 22 ث
      
باشرت صباح اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر في قضية تجاوزات شملت الأبحاث فيها وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق رضا قريرة ومتهم ثاني.



ولم يحضر قريرة، وقد حضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية ،كما طلب محامي أحد المتهمين التاخير لمزيد الإطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة الاستجابة للطلب وتأجيل القضية إلى جلسةَ12جانفي القادم.

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