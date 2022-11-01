على هامش القمة العربية بالجزائر: رئيس الدولة يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمقر اقامته بالجزائر العاصمة، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الممثل الخاص لملك البحرين، في القمة العربية المنعقدة حاليا بالعاصمة الجزائرية.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، أن رئيس الدولة "أشاد خلال اللقاء بمواقف مملكة البحرين الشقيقة الداعمة لتونس، وأعرب عن ارتياحه لمستوى أواصر الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين" مؤكدا حرصه على "مزيد تطوير هذه الروابط والارتقاء بها إلى أفضل المراتب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية".





وأبرز الرئيس سعيد "أهمية التواصل المستمر والمباشر لتذليل كل الصعوبات لاستشراف مستقبل العلاقات الثنائية وفق رؤى وتصورات جديدة."

ومن جانبه، نقل الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لرئيس الجمهورية دعوة من أخيه جلالة ملك البحرين لزيارة المنامة.

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وجدّد نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، وفق المصدر ذاته، "تأكيد مواصلة وقوف بلاده إلى جانب تونس ومساندتها".

كما أعرب "عن تطلع البحرين لاستقبال وفود اقتصادية تونسية لاستكشاف فرص جديدة وواعدة للشراكة والاستثمار بين البلدين".

وأفاد البلاغ بأن اللقاء مثل أيضا مناسبة "للتداول بشأن جملة من النقاط المدرجة بجدول أعمال القمة العربية المنعقدة بالجزائر، وللتأكيد على أهمية لمّ الشمل، حتى تكون الدول العربية فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي".

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وأبرز الرئيس سعيد "أهمية التواصل المستمر والمباشر لتذليل كل الصعوبات لاستشراف مستقبل العلاقات الثنائية وفق رؤى وتصورات جديدة."ومن جانبه، نقل الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لرئيس الجمهورية دعوة من أخيه جلالة ملك البحرين لزيارة المنامة.وجدّد نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، وفق المصدر ذاته، "تأكيد مواصلة وقوف بلاده إلى جانب تونس ومساندتها".كما أعرب "عن تطلع البحرين لاستقبال وفود اقتصادية تونسية لاستكشاف فرص جديدة وواعدة للشراكة والاستثمار بين البلدين".وأفاد البلاغ بأن اللقاء مثل أيضا مناسبة "للتداول بشأن جملة من النقاط المدرجة بجدول أعمال القمة العربية المنعقدة بالجزائر، وللتأكيد على أهمية لمّ الشمل، حتى تكون الدول العربية فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي".