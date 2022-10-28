زياد الهاني: أول مرة في أمريكا أعضاء من الكونغرس الأمريكي تطالب بفرض عقوبات على من قوّض الاستقرار الاقتصادي والسياسي التونسي"

قال الاعلامي زياد الهاني في مداخلة عبر امواج اذاعة " اي اف ام" أنه لاول مرة يطالب نواب من الكونغرس بفرض عقوبات على من قوض الاستقرار في تونس عبر انتقاد رئيس الجمهورية قيس سعيد.

واضاف زياد الهاني " في البداية كانت هنالك دول تفهمت اجراءات 25 جويلية خاصة مع الشعبية الكبيرة للرئيس".





وتابع الهاني " الولايات المتحدة باتت لها قناعة بان الرئيس سعيد يهدد الاستقرار في الدولة واضر بالمؤسسات الديمقراطية".

وقال زياد الهاني " لاول مرة الديمقراطيين والجمهوريين يتفقون على رفض سياسات قيس سعيد " متابعا " لغة الخونة والملاء لا تنطلي علينا لان الدولة غائبة".

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وكان بوب مينينديز السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي وجيم ريش عن الحزب الجمهوري والعضو البارز في اللجنة المذكورة عبرا عن تخوفهما مما اعتبراه “تآكل الديمقراطية التونسية” حاثين إدارة بايدن على ” تنسيق الجهود مع شركاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع لربط المساعدات المقدمة لتونس بمعايير إصلاح ديمقراطي واضحة” .



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وطالبا ف







وتابع الهاني " الولايات المتحدة باتت لها قناعة بان الرئيس سعيد يهدد الاستقرار في الدولة واضر بالمؤسسات الديمقراطية".وقال زياد الهاني " لاول مرة الديمقراطيين والجمهوريين يتفقون على رفض سياسات قيس سعيد " متابعا " لغة الخونة والملاء لا تنطلي علينا لان الدولة غائبة".وكان بوب مينينديز السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي وجيم ريش عن الحزب الجمهوري والعضو البارز في اللجنة المذكورة عبرا عن تخوفهما مما اعتبراه “تآكل الديمقراطية التونسية” حاثين إدارة بايدن على ” تنسيق الجهود مع شركاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع لربط المساعدات المقدمة لتونس بمعايير إصلاح ديمقراطي واضحة” .وطالبا ف ي رسالة موجهة الى وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن الرئيس الامريكي بـ”فرض عقوبات على كيانات تورطت في الفساد وقوضت الاستقرار الاقتصادي والسياسي التونسي من أجل مصلحتها الشخصية”.