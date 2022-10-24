الجرندي، يستقبل سفير مملكة إسبانيا بتونس بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.

استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، Guillermo Ardizone Garcia، سفير مملكة إسبانيا بتونس، الذّي أدّى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.





..



.

​وبهذه المناسبة، أثنى الوزير على الجهود التي بذلها السفير Garcia طيلة فترة عمله ببلادنا لتعزيز أواصر الصداقة التونسية الإسبانية وتطوير علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلديْن في مُختلف المجالات.​من جانبه، أعرب السفير الإسباني عن بالغ شكره وامتنانه للسلطات التونسية لما وفّرته له من تسهيلات مكّنته من الاضطلاع بمهامه على أحسن وجه، مُؤكّدا استعداده لخدمة العلاقات التونسية-الاسبانية المُتميّزة من أيّ موقع.كما أبرز حرص المملكة الاسبانية على مزيد دفع العلاقات الثنائية في شتى المجالات ومُساندة تونس في جهودها الرامية إلى تجاوز آثار جائحة كوفيد-19 واستعادة نسق النموّ الاقتصادي.ومن جهة أخرى، مثّل اللقاء مناسبة تطرّق خلالها الجانبان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على غرار التعاون في الفضاء الأورومتوسطي وتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية على المنطقة والعالم، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بالشرعية الدولية ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وتضافر الجهود الدولية لإنهاء الأزمة بالوسائل السلمية.