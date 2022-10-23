مكرم عبلة: والدي منصف عبلة لم يحضر زفافي ولا يعرف أحفاد السبعة

كشف مكرم عبلة نجل الفنان منصف عبلة في حوار ببرنامج " فكرة سامي" ان والده لم يحضر زفافه ورفض الرد على مكالمته.

وأكد أن هنالك من سعى إلى تأزيم العلاقة بينه وبين والده.



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وكشف مكرم عبلة أن والده لا يعرف احفاده السبعة ...".وكان المنصف عبلة تحدّث في برنامج ''نجوم'' على موزاييك يوم 15 أكتوبر 2022 عن وضعه الصحّي 'الخطير'.وقال عبلة إن ظروفه المادية صعبة مضيفا "حالتي مزرية مانيش عايش لا قاعد ناكل لا نداوي وظروفي صعيبة برشة.. مش عيب اللي صايرلي خاطر ينجم يصير لأي حدّ" حسب تعبيره.وتابع "المعيشة غلات وزيدهم تحاليل ودواء وين بش نمشي ومنين بش نجيب فلوس؟"، مشيرا إلى أنّ وزارة الثقافة قدّمت له مساعدة لكنها غير كافية لأنه مضطر لإجراء عملية جراحية مكلفة.وكشف المنصف عبلة أنّه اضطر لبيع أغراضه "ومع ذلك لم يتمكن من خلاص فاتورة الماء والكهرباء" وفق قوله.وقال المنصف عبلة إنّه لم يلتق بابنيه منذ 17 سنة حتى أنه نسي ملامحهما.وأضاف "تجاهلوني وما نحبهمش ياقفو عليا لا حيّ ولا ميّت" وفق تعبيره.وأشار عبلة إلى أنّ ابنة زوجته هي من تهتمّ به حاليا وتساعده في التنقل للعلاج، متابعا "متربية عندي ماللي عمرها عام ونصّ وهي اللي قايمة بيا وتعاني فيّا".