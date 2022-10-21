تعلقت به 3 قضايا :هذا ما قرره القطب المالي في حق المدير العام الاسبق لديوان الطيران المدني والمطارات


Publié le Vendredi 21 Octobre 2022 - 09:23 قراءة: 0 د, 26 ث
      
نظرت يوم أمس الخميس 20 اكتوبر 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة؛ في 3 قضايا تعلقت بتجاوزات مالية واستغلال نفوذ شملت الأبحاث فيها الامين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي و المدير العام السابق لديوان الطيران المدني والمطارات عبد الرحمان التليلي، والرئيس الاسبق زين العابدين بن علي الذي حفظت في حقه التهمة بموجب الوفاة.


وقررت المحكمة تأخير القضية لجلسة جانفي المقبل، لانتظار نتيجة الاختبارات ،وقد فوض المكلف العام بنزاعات الدولة النظر شأنه شأن محامي المتهم النظر في التأخير.


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