محاكمة مدير الشؤون القانونية بوزارة التربية

نظرت صباح اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالقطب في ملف فساد وتجاوزات بديوان مساكن اعوان وزارة التربية، شملت الأبحاث فيها ممثل قانوني وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته المدنية في حين قدم القائم بالحق الشخصي في حق ديوان مساكن اعوان وزارة التربية تقريرا وتمسك بطلباته المضمنة فيه.





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باستنطاق المتهم وهو مدير الشؤون القانونية بوزارة التربية،اكد انه كان يشغل خطة كاهية مدير ويتمثل دوره في التثبت من الوضعية العقارية للعقارات قبل وبعد شرائها لفائدة ديوان وزارة التربية و انه ليس له قرار في شراء العقار خاصة مبينا انه مرت على الديوان عدة عروض .واكد المتهم ان عملية اختيار العقارات بيد مجلس الادارة ولا دخل له فيه من قبل اللجنة الفنية ،ملاحظا ان تحديد الثمن يكون من قبل الادارة العامة للإختبارات.ورافع عنه محاميه وتمسك بابطال قرار دائرة الاتهام وطلب بعدم سماع الدعوى وقدم تقريرا .وقد قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.