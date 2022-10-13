وزيرة العدل تستقبل رئيس اللجنة المكلفة بالإشراف على مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء وتطلع على نتائج أعمالها

استقبلت وزيرة العدل ليلى جفال ظهر اليوم بمقر الوزارة المنصف الكشو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورئيس اللجنة المكلفة بالإشراف على مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء، وقد خصّصت الجلسة لإطلاع الوزيرة على نتائج الاختبارات الكتابية والاستعداد لإجراء الاختبارات الشفاهية.







ونوّه رئيس اللجنة بأهمية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لضمان إجراء المناظرة في أحسن الظروف، كما عبّرت وزيرة العدل عن متابعتها الدقيقة لحسن سير المناظرة لما تكتسيه من أهمية في انتداب القضاة وتأثيرها المباشر على الارتقاء بمنظومة العدالة وضمان حقوق المتقاضين.



..



.

وأوصت الوزيرة بضرورة الإسراع في المهمة التي تعهدت بها اللجنة استجابة لانتظارات المترشحين وتفاديا لحصول تأخير في المواعيد القانونية لانطلاق مرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء، كما أكّدت على وجوب الالتزام بالضوابط القانونية ومعايير النزاهة والشفافية في تنظيم المناظرة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والمترشحات.



ونوّه رئيس اللجنة بأهمية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لضمان إجراء المناظرة في أحسن الظروف، كما عبّرت وزيرة العدل عن متابعتها الدقيقة لحسن سير المناظرة لما تكتسيه من أهمية في انتداب القضاة وتأثيرها المباشر على الارتقاء بمنظومة العدالة وضمان حقوق المتقاضين.وأوصت الوزيرة بضرورة الإسراع في المهمة التي تعهدت بها اللجنة استجابة لانتظارات المترشحين وتفاديا لحصول تأخير في المواعيد القانونية لانطلاق مرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء، كما أكّدت على وجوب الالتزام بالضوابط القانونية ومعايير النزاهة والشفافية في تنظيم المناظرة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والمترشحات.