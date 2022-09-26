والي تونس: نحن لا ننتمي لأي نهج جديد سوى نهج الرئيس قيس سعيد


Publié le Lundi 26 Septembre 2022 - 11:03 قراءة: 0 د, 34 ث
      
قال والي تونس كمال الفقيه في حوار عبر أمواج اذاعة " إكسبرس اف ام" اليوم الإثنين انه لا ينتمي لأي فكر أو خط سياسي سوى خط الرئيس قيس سعيد...
وأضاف كمال الفقيه" نحن لا ننتمي لأي نهج جديد سوى نهج الرئيس قيس سعيد".

وتابع والي تونس " نحن ساهمنا في حملات قيس سعيد الميدانية ونفتخر بذلك وسنظل موالين له".

يذكر أنه وجهت عدة الانتقادات لتعيين عدد من الولاّة على اعتبارهم من المتحمسين لفكر ومشروع الرئيس قيس سعيد وأيضا على اعتبار علاقتهم الشخصية به وكونهم من الناشطين معه سابقا في حملته الانتخابية... ويفتقرون للحنكة في تصريف الشأن العام والاداري الذي يكتسب نتيجة سنوات من الخبرة في الميدان...
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