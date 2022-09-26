المنتخب يختتم اليوم تحضيراته لمباراة البرازيل

يختتم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اليوم تحضيراته لمواجهة نظيره البرازيلي وديا يوم غد الثلاثاء إنطلاقا من الساعة 19.30 بملعب "حديقة الأمراء" في باريس ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم قطر 2022 ويدير المباراة الحكم الفرنسي رودي بوكات.





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وكان الموعد يوم أمس الأحد مع حصة تدريبية ارتكز خلالها العمل على الجانب التكتيكي، حيث سعى المدرب الوطني جلال القادري إلى الاهتمام بالتمركز في الوضعيات الدفاعية ومحاولة تطبيق مجموعة من الخطط التي ينوي الاعتماد عليها ضد المنتخب البرازيلي.وفي ختام الحصة التدريبية التي كان نسقها قويا، برمج الإطار الفني لقاء تطبيقيا لفترة قصيرة بين اللاعبين كان الهدف منه تعديل تمركز اللاعبين وكذلك تدعيم الانسجام بين مختلف العناصر.