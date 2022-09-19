راقصة في افتتاح البطولة العربية: الجامعة تحمّل سهام بلخوجة المسؤولية


Publié le Lundi 19 Septembre 2022 - 18:02 قراءة: 0 د, 59 ث
      
أصدرت الجامعة التونسية لكرة اليد بلاغا توضيحيا بعد ما أثاره حفل افتتاح البطولة العربية الـ37 للأندية أبطال الدوري والكأس من جدل وتعليقات.


وذكرت الجامعة إنه تم الاتفاق أن تتكفل المندوبية الجهوية للثقافة ووزارة الثقافة كليا بما في ذلك الجوانب المالية بترتيب حفلي افتتاح البطولة العربية والافريقية، حيث اتفقت الوزارة مع سهام بلخوجة على تقديم عرض فني في حفل افتتاح البطولة العربية في اطار العروض المدعمة من طرفها.

وأضاف البلاغ أن لجنة التنظيم طلبت من سهام بلخوجة القدوم الى الحمامات ليلة افتتاح البطولة لاجراء بروفة بالقاعة التي ستحتضن حفل الافتتاح وللإطلاع على محتوى العرض إلا أنها لم تر جدوى من ذلك.
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وأكدت الجامعة أن اللجنة المنظمة والسلط الجهوية اكتشفت الفقرات الفنية خلال العرض وتفاجأ الجميع بالمحتوى الهزيل المقدم الذي لم يرتق إلى أهمية الحدث ولا إلى الصورة التي يجب أن يعكسها عن الفن والإرث التونسي الأصيل.

كما أكدت اللجنة أنه أمام عدم الجدية التي أظهرتها سهام بلخوجة في التعامل مع هذا الحدث الرياضي فقد قررت لجنة التنظيم الغاء العرض الذي كان من المفترض أن تقدمه في حفل افتتاح البطولة الافريقية للاندية البطلة يوم 30 سبتمبر على أن تتكفل الجامعة التونسية للجمباز عن طريق منتخباتها الوطنية للشبان في هذه الرياضة تأثيث هذا الحفل.



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