جوهر بن مبارك: بلاتو الديوان عدواني ومعز بن غربية يتصرّف بمنطق العصابات

علق جوهر بن مبارك على استضافته في برنامج هنا تونس من تقديم معز بن غربية على الديوان أف أم قائلا في تدوينة فايسبوكية أن بلاتو الديوان عدواني ومعز بن غربية يتصرّف بمنطق العصابات واسلوب الكمين مضيفا "اعلام متداعي ومبتذل. كان الى وقت قريب برنامجا محترما فصار خندقا للتشويه والكذب والتلفيق."

يذكر أن استاذ القانون الدستوري والقيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك دخل في مشادة مع الاعلاميين سفيان بن فرحات ومعز بن غربية بسبب اتهامه بكونه يسعى لتبييض حركة النهضة.وقال سفيان بن فرحات عبر امواج اذاعة " الديوان "" جوهر بن مبارك كان يتهم حركة النهضة بانها كانت مبيضة للارهاب واليوم يتراجع وهذا الامر يضع الكثير من التساؤلات".وقد قام جوهر بن مبارك بقطع الكلمة عن سفيان بن فرحات ليتهمه بالكذب والخداع لتشويهه ليدخل بعد ذلك في مشادة مع معز بن غربية.وقام بن غربية بقطع " الميكرو" عن جوهر بن مبارك ليقوم الاخير بمغادرة الاستديو.