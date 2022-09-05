لطفي المرايحي: لا فائدة من معارضة رئيس الجمهورية فأقوى وأشرس معارض لسعيّد هو قيس

اعتبر الاثنين 5 سبتمبر، الامين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي انه لا فائدة من معارضة رئيس الجمهورية قيس سعيد.





وقال المرايحي " رئيس الجمهورية لديه معارض قوي وشر جدا فقيس يعارض في سعيّد" مشيرا الي ان قيس سعيد يعارض نفسه ولا فائدة من وجود معارضة.وتابع قائلا "هذه الفترة فترة من الماضي ولا يجب الوقوف عليها وهذا الدستور لا يعنيني وقيس سعيد لا يعنيني باعتباره رجل امكانياته محدودة ولا ينصت لأحد وليس لديه القدرة على عمل مع فريق ويجب النظر الي المستقبل حسب تصريحه".