الجبل الأحمر... محاصرة منحرفان أحدهما محل 11 منشور تفتيش

تمكن أعوان واطارات فرقة الشرطة العدلية بالعمران وأثر مداهمة امنية ليلية من محاصرة وإيقاف عنصرين اجراميين محلا تفتيش تخصصا ترويج المخدرات بجهة الجبل الأحمر.







وتفيد تفاصيل القضية أن منطلق الابحاث فيها كان على إثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالعمران مفادها اندماج منحرفان في ترويج الأقراص المخدرة بجهة الجبل الأحمر.



وبانطلاق الأبحاث من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، بنصب كمين محكم للمظنون فيهما أمكن القبض عليهما رغم محاولتهما الفرار وبحوزتهما علبة بلاستيكية تحتوي على 130 قرص مخدّر نوع "أكوانين"، سكين كبير الحجم و علب غاز مشل للحركة، بعرض هويتهما على الناظم الآلي تبين أن أحدهما محل 11 منشور تفتيش من أجل "السرقة والعنف" لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة.



باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ به وبالمتهم الثاني .





