بولبابه سالم للتلفزة الجزائرية : الموقف الرسمي التونسي رصين مقارنة بالتصعيد المغربي

خلال استضافته على القناة الوطنية الجزائرية الأولى لمناقشة الأزمة الديبلوماسية بين تونس و المغرب أكد الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم أن الموقف الرسمي التونسي بدا رصينا و عقلانيا أمام التصعيد المغربي حيث لم تنساق المؤسسات الرسمية للدولة التونسية وراء المواقف المتشنجة التي ابدتها الطبقة السياسية المغربية سلطة و معارضة ،، و اضاف انه باستثناء مواقع التواصل الاجتماعي التي تعبر عن آراء اصحابها فان تعامل تونس الرسمي مع الازمة كان بتجنب السجال السياسي .





من ناحية أخرى ذكر بولبابه سالم ان زعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي حضر قمم عديدة شاركت فيها المغرب و لم يعترض المغرب بهذا الشكل ،، و أرجع سبب موقف ملك المغرب الحاد الى الرغبة في كسب الرأي العام الداخلي حول القضية الصحراوية بعد الانتقادات التي اعقبت خطوات التطبيع مع الكيان المحتل ثم مناورات الاسد الإفريقي.و إجابة عن سؤال بخصوص مستقبل الأزمة بين البلدين قال بولبابه سالم ان الأنظمة زائلة و العلاقة بين الشعبين التونسي و المغربي باقية لانه تجمعهم روابط اللغة و الدين و التاريخ و الجغرافيا .وكانت المملكة المغربية قرّرت عدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد 8)، التي انعقدت بتونس يومي 27 و28 أوت 2022، والاستدعاء الفوري لسفيرها بتونس "للتشاور"، معتبرة أن الاستقبال الذي خصصه رئيس الدولة، قيس سعيد، لزعيم منظمة البوليساريو، التي وصفها بيان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ب"الميليشيا الانفصالية"، يُعدّ، "عملا خطيرا وغير مسبوق، يُسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي، وقواه الحية".في المقابل عبّرت تونس عن رفضها القطعي، ما تضمنه البيان المغربي من عبارات "تتهم بلادنا باتخاذ موقف عدواني تجاه المغرب ويضر بالمصالح المغربية"، كما أكدت على سيادة قرارها الوطني ورفضها "التدخل في شؤونها الداخلية".وقد أعربت تونس عن "استغرابها الشديد" إزاء ما ورد في بيان المملكة المغربية من "تحامل غير مقبول على الجمهورية التونسية ومغالطات بشأن مشاركة وفد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا"، موضّحة أنّ الاتحاد الإفريقي وبصفته مشاركا رئيسيا في تنظيم ندوة طوكيو الدولية، هو من دعا كافة أعضائه، بما فيهم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إلى المشاركة في فعاليات قمة "تيكاد 8" بتونس وأنّ رئيس المفوضية الإفريقية وجّه كذلك دعوة فردية مباشرة إلى الجمهورية الصحراوية لحضور القمة.كما أشار بيان الخارجية التونسية إلى أنه "سبق للجمهورية الصحرواية أن شاركت في الدورة السادسة للتيكاد المنعقدة بنيروبي/كينيا في 2016 والدورة السابعة المنعقدة بيوكوهاما /اليابان سنة 2019، وشاركت أيضا في اجتماعات إقليمية أخرى، على غرار القمة الإفريقية الأوروبية المنعقدة في فيفري 2022 ببروكسيل وذلك بمشاركة المملكة المغربية في جميع هذه القمم".