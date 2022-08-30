رئيس نقابة الفلاحين محذرا من بلوغ مرحلة الجوع: تراجع مخزون الحليب والأمن الغذائي في خطر

قال اليوم الثلاثاء 30 أوت 2022 رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الميداني الضاوي، إن الأمن الغذائي في خطر وأصبح مهددا، محذرا من بلوغ مرحلة الجوع.





وفي حوار له على اذاعة شمس صرّح الميداني الضاوي قائلا 'نحن بصدد صناعة الجوع في البلاد'، منتقدا بشدة غياب أي استراتيجية تتعلق بالغذاء وأي حلول استباقية لإنقاذ الأمن الغذائي التونسي.وتحدث الضاوي عن ضرب منظومة الإنتاج وعن ارتفاع أسعار العلف وعن تراجع مخزون مادة الحليب إلى 20 مليون لتر في الوقت الذي يبلغ فيه معدل الإستهلاك اليومي مليون ونصف لتر.وكشف المتحدث أن قطيع الأبقار يُقدر بـ400 ألف أنثى لكن وقع التفريط في 35 بالمائة من هذا القطيع إما عن طريق التهريب أو عبر البيع العشوائي بسبب عدم قدرة الفلاح على مواصلة التكفل بأبقاره نتيجة غلاء أسعار العلف.واعتبر رئيس نقابة الفلاحين أن فقدان الزبدة في الأسواق يُعد مؤشرا خطيرا، مبينا أن متخلدات المصانع لدى الدولة حوالي 300 مليون دينار.وجدد الميداني الضاوي المطالبة بضرورة الترفيع في سعر لتر الحليب خاصة وأن كلفة اللتر تُقدر بـ1600 مي في الوقت الذي يباع فبه بـ1140 مي.