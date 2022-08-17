جدل كبير حول 'مستشفى الملك سلمان' بالقيروان: وزارة الصحّة تًوضّح


Publié le Mercredi 17 Août 2022 - 12:29قراءة: 0 د, 59 ث
      
أكدت وزارة الصحة أنها انطلقت خلال شهر أوت الجاري في تهيئة العقار المخصص لبناء المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز بولاية القيروان المزمع إنجازه بمقتضى مذكرة تفاهم بين تونس والمملكة العربية السعودية في أكتوبر 2017.


وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الأربعاء أنها شرعت في تهيئة العقارمع المتدخلين العموميين لربطه بشبكات الكهرباء والغاز والماء والتطهير وتحديد المدخل الرئيسي للمؤسسة بناء على طلب من الجهة المانحة قبل الانطلاق الفعلي في بناء المستشفى "خلال الفترة القادمة".

وأفادت بأن الجانب السعودي الممول لهذا المشروع بصدد استكمال المرحلة الأخيرة من هذه الدراسات حسب الاتفاقات مع الحكومة التونسية، مشيرة إلى أن كل من تونس والسعودية تحرصان على استيفاء الدراسات الفنية والهندسية الخاصة بهذا المشروع حتى يستجيب لمعايير السلامة العالمية.


وتبلغ طاقة استيعاب المستشفى، وفق وزارة الصحة، 500 سرير، وسيتم تشييده وتجهيزه من خلال هبة مخصصة من الصندوق السعودي للتنمية، وذلك بناء على مذكرة تفاهم بين تونس والمملكة العربية السعودية في أكتوبر 2017.
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ويأتي بيان وزارة الصحة ردا على الانتقادات الموجهة لاسيما من قبل أهالي القيروان ومنظمات المجتمع المدني بالجهة بسبب تأخر إنجاز هذا المشروع منذ سنوات، فضلا عن التعاليق "الساخرة" على مواقع التواصل بعد نشر صورة على منصات التواصل تظهر سور الباب الرئيسي للمستشفى وسط قطعة أرض قاحلة.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 251482

Ftouh  (Tunisia)  |Mercredi 17 Août 2022 à 13h 24m |           
يا بو قلب من 2017 المفاهمة
والمسهولييييييييين راقدين و يقلي تعليقات ساخرة
احمد ربي ليل و نهار كي ما قالولكش ديقاج
ملا دولة وملا هي
عملتو العار و خليتونا مصخرة قدام الغرب
وهذا مشروع من ألف
بففففففففففف
حسبي الله و نعم الوكيل



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