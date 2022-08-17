التيار الديمقراطي يندد بحرمان النائبة السابقة عن الحزب أمل السعيدي من تجديد جواز سفرها


Publié le Mercredi 17 Août 2022 - 11:44قراءة: 0 د, 53 ث
      
أكد التيار الديمقراطي في بيان اليوم الأربعاء 17 أوت 2022 أنه تم حرمان نائبته السابقة أمل السعيدي من تجديد جواز سفرها ''بتعلة خضوعها للإجراء الحدودي''،وفق نص البيان.


واعتبر التيار أن في ذلك ''خرق سافر لحقوقها واعتداء على الدستور والقانون''،مستنكرا ما اعتبره اعتداء على الحق الطبيعي لأمل السعيدي ومجددا رفضه للإجراءات الحدودية التعسفية''، حسب المصدر ذاته.

وفي ما يلي نص البيان:

"تواصل سلطة الإنقلاب التنكيل بنواب الشعب والتضييق عليهم وحرمانهم من حقوقهم الدستورية رغم ادعائها الكاذب احترام الحقوق و الحريات. إذ تم حرمان نائبة الشعب عن التيار الديمقراطي أمل السعيدي من تجديد جواز سفرها بتعلة خضوعها للاجراء الحدودي في خرق سافر لحقوقها واعتداء على الدستور والقانون.

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وإذ يستنكر الحزب إعتداء سلطة الإنقلاب على الحق الطبيعي للنائبة أمل السعيدي في استخراج وثيقة سفر بينما يتمتع ابن وزير الداخلية بالجواز الديبلوماسي، فإنه يجدد رفضه للإجراءات الحدودية التعسفية ويدعو لإلغائها فورا.

كما يحمل التيار الديمقراطي المسؤولية السياسية والجزائية لرأس سلطة الإنقلاب قيس سعيد ووزيد داخليته توفيق شرف الدين ويؤكد تضامنه مع الصديقة أمل السعيدي ومساندتها في نضالها لاسترداد حقها الدستوري.

عن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي "






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