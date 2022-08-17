التيار الديمقراطي يندد بحرمان النائبة السابقة عن الحزب أمل السعيدي من تجديد جواز سفرها

أكد التيار الديمقراطي في بيان اليوم الأربعاء 17 أوت 2022 أنه تم حرمان نائبته السابقة أمل السعيدي من تجديد جواز سفرها ''بتعلة خضوعها للإجراء الحدودي''،وفق نص البيان.
واعتبر التيار أن في ذلك ''خرق سافر لحقوقها واعتداء على الدستور والقانون''،مستنكرا ما اعتبره اعتداء على الحق الطبيعي لأمل السعيدي ومجددا رفضه للإجراءات الحدودية التعسفية''، حسب المصدر ذاته.
وفي ما يلي نص البيان:
"تواصل سلطة الإنقلاب التنكيل بنواب الشعب والتضييق عليهم وحرمانهم من حقوقهم الدستورية رغم ادعائها الكاذب احترام الحقوق و الحريات. إذ تم حرمان نائبة الشعب عن التيار الديمقراطي أمل السعيدي من تجديد جواز سفرها بتعلة خضوعها للاجراء الحدودي في خرق سافر لحقوقها واعتداء على الدستور والقانون.
واعتبر التيار أن في ذلك ''خرق سافر لحقوقها واعتداء على الدستور والقانون''،مستنكرا ما اعتبره اعتداء على الحق الطبيعي لأمل السعيدي ومجددا رفضه للإجراءات الحدودية التعسفية''، حسب المصدر ذاته.
وفي ما يلي نص البيان:
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