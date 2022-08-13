المحرس: افتتاح معرض " صنعة أيدينا " في دورته الثالثة برواق يوسف الرقيق للفنون التشكيلية


Publié le Samedi 13 Août 2022 - 10:00قراءة: 0 د, 35 ث
      
باب نات - وسط أجواء إحتفالية متميزة افتتح اليوم الجمعة 12 أوت 2022 برواق يوسف الرقيق للفنون التشكيلية بالمحرس معرض "صنعة أيدينا " في نسخته الثالثة والذي تتواصل فعالياته إلي غابة 14 أوت الجاري بإشراف مجموعة إبداع و حرف بالمحرس.


ويضم المعرض حوالي 18 حرفيا يجمع بين مختلف الاختصاصات علي غرار صناعة الحلي والطريزة والحدادة الفنية والسعف والحلويات التقليدية وكل ما يخص اللباس التقليدي، وغيرها من المهن التي تلقى رواجا وإقبالا عليها من قبل الزوار .

هذا وقد مثل المعرض فرصة للضيوف للسفر في الذاكرة الشعبية من خلال الإطلاع على الموروث الثقافي والتراثي بالإضافة إلى اقتناء عدد من المنتوجات خاصة و أن الأثمان تعتبر في متناول الجميع. هذا بالاضافة لفسح المجال للحرفيين لترويج منتوجهم.


وائل الرميلي
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