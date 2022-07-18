رابح الخرايفي: الوُلاّة والوُزراء ورؤساء البلديات يعملون ضدّ رئيس الجمهورية بسوء نيّة"

رابح الخرايفي: أقول للنيابة العمومية أنت متقاعسة

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أكدّ الباحث والأستاذ في القانون الدستوري رابح الخرايفي، أنّ الوُلاّة اليوم يعملون ضدّ سياسة رئيس الجمهورية قيس سعيد، معتبرا أنّ الإدارة التونسية، بشكل عام متصارعة ومتصادمة وغير منسجمة مع سياسة رئيس الجمهورية.وقال الخرايفي ضيف برنامج "بوليتكا" على اذاعة الجوهرة اليوم الإثنين، إنّ المديرين العامين وراء تعطيل التنمية، واصفا إياهم بالكارثة الكبرى، مضيفا أنّ عددا من الوزراء غير الفاعلين يقفون كذلك، وراء ثقل الإدارة، وأقول على مسؤوليتي "الوُلاّة والوُزراء ورؤساء البلديات يعملون ضدّ رئيس الجمهورية، بسوء نيّة وباستهتار وتقاعس"، وذلك لمصلحة بعض الأحزاب واللوبيات، والمستفيدين من تواصل الفساد، حسب تعبيره.وأكدّ الخرايفي تعليقا على تداول صور على صفخات مناصرة لرئيس الجمهورية تضمنت تهديدات لمعارضيه، أنّها صور مخيفة، يجب رفضها وإدانتها.وأضاف الخرايفي، "أقول للنيابة العمومية من هذا المصدح، أنت متقاعسة في فتح بحث ضدّ هذه الصفحات، ويجب إحالة كل المتورطين على القضاء دون استثناء، ومهما كانت صفاتهم، معتبرا أنّ ما تمّ تداوله، يُعد فعلا إجراميا يؤسس للتقاتل بين التونسيين والتونسيات، ويجب على النيابة العمومية التدخل، حسب تعبيره.