جرزونة: شاب يقتل صديقه طعنا بسكين....

جدت في ساعة متأخرة من ليلة البارحة الاربعاء 13 جويلية 2022 جريمة قتل باحد الاحياء الشعبية في مدينة جرزونة من ولاية بنزرت راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر على يد صديقه من نفس الحي الذي طعنه بسكين على مستوى البطن وذلك بعد نشوب خلاف بينهما لأسباب لا تزال مجهولة، وفق ما افاد به مصدر امني لاذاعة شمس اف ام.واكد ذات المصدر انه بعد نقل الضحية الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة اين سيتم عرض جثته على الطبيب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة، تولت الوحدات الامنية بالمنطقة عملية البحث عن القاتل الذي تم ايقافه في ظرف وجيز بنفس الليلة التي ارتكبت فيها الجريمة والاحتفاظ به بعد إعلام النيابة العمومية التي اذنت للمصالح الأمنية المختصة والمعنية بمباشرة الأبحاث اللازمة والكشف عن ملابسات الجريمة.