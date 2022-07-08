أول وحدة مفتوحة للتصوير بالرنين المغناطيسي في تونس

تم الإنطلاق بإحدى المؤسسات الإستشفائية بالعاصمة في إستغلال أول وحدة مفتوحة للتصوير بالرنين المغناطيسي لأول مرة في تونس.هذا ما يجعل فحص التصوير بالرنين المغناطيسي ممكنا بالنسبة للمرضى الذين يعانون من رهاب الأماكن المغلقة أو السمنة ، وكذلك للمرضى ذوي الإعاقة.ويسمح هذا الجهاز بإجراء جميع فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي التقليدية ، ولكنه يوفر أيضًا إمكانية فحص المريض في أوضاع متعددة وإجراء التصوير الديناميكي.