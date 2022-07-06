بين الجبل الأحمر وحي الانطلاقة : مداهمات فجر اليوم تطيح بعناصر إجرامية محل 74 منشور تفتيش

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تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالعمران فجر اليوم وأثر القيام بمداهمات علي بعض العناصر الخطيرة المفتش عنها بجهة الجبل الأحمر من إلقاء القبض على عناصر إجرامية خطيرة مفتش عنها حيث تم القبض على نفر في العقد الرابع من العمر من ذوي السوابق العدلية معروف بكنية "ولد بلال" من سكان الجبل الاحمر محل 30 منشور تفتيش من أجل ترويج المخدرات خاصة مادة القنب الهندي زطلة و السوبيتاكس ...كما تم لقاء القبض على نفر في العقد الرابع من العمر من ذوي السوابق العدلية معروف بكنية "ولد محمد صالح" من سكان حي الانطلاقة محل 40 منشور تفتيش من أجل بيع الخمر خلسة و الاعتداء بالعنف الشديد علي موظف أثناء آدائه لوظيفه و رشق الوحدات الأمنية بالحجارة و الزجاجات كما تم حجز 650 علبة جعة أثناء عملية ضبطه .هذا وتم القاء القبض على عنصر إجرامي في العقد الثالث من العمر من ذوي السوابق العدلية معروف بكنية "ولد العكاري "من متساكني العمران الأعلي محل 4 مناشير تفتيش من أجل بيع الخمر خلسة.وقد تم الاحتفاظ بالمتهمين وتحرير محضر بحث في الغرض لاحالتهم على القضاء.