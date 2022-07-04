المحرس: أمسية تحسيسية توعوية حول كيفية الوقاية من اشعة الشمس والاقلاع عن التدخين وفحوصات مجانية للعموم

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شهدت، مساء أمس الأحد، مدينة المحرس، تحديدا بالفسحة الشاطئية الكورنيش، تنظيم أمسية توعوية وتثقيفية حول كيفية الوقاية من اشعة الشمس والاقلاع عن التدخين، الى جانب اجراء فحصات مجانية للكشف عن ارتفاع ضغط الدم والسكري لعموم المواطنين.هذا وتولت، صاحبة المبادرة، الدكتورة وفاء الزواري، وهي أخصائية في طب الجلدية بالمستشفى الجهوي بالمحرس رفقة الطاقم الطبي والصحي والإداري للادارة الجهوية للصحة بصفاقس، الطب المدرسي والجامعي والصحة الاساسية والمستشفى الجهوي بالمحرس وبالتعاون مع جمعية وفاء لمساندة وتنمية جهة المحرس وبلدية المحرس، تركيز ثلاث خيمات توعوية وتحسيسية حول كيفية الوقاية من اشعة الشمس والاقلاع عن التدخين، وحول ما خفي لدى المواطن من أسباب وطرق الوقاية والتعايش مع مرض السكري وضغط الدم، علاوة على القيام بالكشف المبكر وبعدد من التحاليل ذات العلاقة بصفة مجانية، وذلك تحت اشراف اهل الاختصاص.وللإشارة فقد أشرف على افتتاح هذه الأمسية التحسيسية كل من الدكتور حاتم الشريف المدير الجهوي للصحة بصفاقس والإمام الرابحي مدير المستشفى الجهوي بالمحرس والدكتورة وفاء الزواري أخصائية في طب الجلدية والدكتورة ناجية عدالي والدكتور فتحي بشة والدكتورة هادية القبي والدكتورة نورس الدزيري والدكتورة نجاة قربع والناظر نجيب خليل وإسماعيل البحري والإطارات الشبه طبية وعبد الحميد المسعودي والمبروك الوحيشي أعضاء جمعية وفاء والاعلامية فاطمة بوزكري.وائل الرميلي