حرائق جديدة متزامنة بكل من واحة الحامة بقابس وميناء الصيد البحري بصفاقس

اندلع الخميس 5 ماي، حريق بميناء الصيد البحري بصفاقس وتحديدا في أحد مراكب الصيد الرابضة بالميناء قبل ان تتدخل الحماية المدنية لمحاصرة الحريق واطفائه ومنع تنقله الي المراكب المجاورة.وتزامن الحريق بميناء صفاقس مع اندلاع حريق اخر بواحة الحامة في قابس قبل تدخل الحماية المدنية أيضا لمنع وصول ألسنة اللهب الي المنازل المجاورة.تجدر الاشارة الي ان اندلاع الحرائق يثير عديد التساؤلات وتحوم حوله عديد الشبهات خاصة بسبب تزامن اندلاع الحرائق في الايام الاخيرة على غرار ما حصل في سوق الجارة في قابس وايضا في مصنع للملابس في ولاية بن عروس وفي محيط مستودع تابع لشركة النقل ببنزرت.