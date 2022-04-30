الجبل الأحمر: 20 أمنيا للقبض على المجرم الخطير "ولد عربية"

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران وأثر مداهمة امنية ليلية تجند لها 20 أمنيا ،من محاصرة وإيقاف عنصر إجرامي خطير محل عدة مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية معروف بكنية "ولد عربية " تخصص ترويج المخدرات وبيعها للشبان والتلاميذ مقابل مبالغ مالية متفاوتة.باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء.