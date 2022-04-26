المحرس: أشغال منذ ثلاث سنوات تتسبب في حادث مروّع...الأهالي غاضبون والمسؤولون في سبات عميق...متى تُفرج؟

بسبب تواصل أشغال توسيع الطريق والتي دامت اكثر من ثلاث سنوات وبعد وفاة المدير السابق للمعهد الثانوي علي بورقيبة بالمحرس الاستاذ عماد الاجنف،أمس الاثنين، في حادث أليم بالطريق الرابطة بين صفاقس والمحرس وتحديداً على مستوى القطيفة بالمحرس، اجتاحت مشاعر غضب بالغ مواقع التواصل الاجتماعي في معتمدية المحرس من ولاية صفاقس، معتبرين ان السبب الرئيسي لوقوع الحادث هو الإهمال، وتقصير الدولة والمسؤولين المحليين والجهويبن وخاصة مسؤولي وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في الاضطلاع بواجباتهم، فضلا عن غياب وتملص معتمد الجهة من مسؤولياته تجاه الجهة.ويقول أحدهم تعقيبا على الحادث: "الطريق بين المحرس و نقطة الى متى ؟ أشغال قريب عامين و لتو ما كملت على مجرد بضعت كيلومترات . المقاول اول من يتحمل المسؤولية في الحادث اللي صار اليوم. كياس ضيق ياسر ما يتحملش الحركة المرورية الكبيرة #ارواح_تزهق_بسبب البطئ!!!"هذا وتوجه آخرون بنداء استغاثة للسلط المعنية:" وينو ..المعتمد .. رئس البلديه .. رئس منطقة الحرس بالمحرس . المسول لاول عن التجهيز بالمحرس... ضحايا أبرياء يوميا.... جراء الاشغال الجاريه.... منذ سنوات علي الطريق بين نقطه و المحرس... ونحن على أبواب فصل الصيف...."عصام بن زينة، أحد مواطنين الجهة مقيم بالخارج، دوّن على حسابه الخاص بموقع الفايسبوك:" شفتو التأخير في الأشغال ، شفتو الطريق كيف ما يكملش شيصير ؟.......... اللي صار ليوم فاجعة كبيرة في المحرس ولأهالي المحرس ..نفقدوا إنسان عزيز وغالي علينا من جرة إستهتار الدولة و اللي تابعين الدولة والمقاولين متاع الطرقات اللي من سنوات و الطريق الرابطة بين محرس و صفاقس ما كملتش و تسببت في برشة حوادث معضمها حرمتنا من عزاز علينا ..اهو وين وصلنا للموت و بش نقعدو نعانيو في كابوس الموت في الطريق هذا اذا ما نلقاواش حل مع المسؤولين و كان موش بش يصير شي تعرفوا شنوه نجموا نعملو ....الله يرحمك سي عماد و يرحم جميع موتانا ما لا ايامات حزينة في المحرس."هذا واستنكر عدد اخر ما حصل واصفا بـ”بطء وتيرة أشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 1من النقطة الكيلمترية 292 إلي نقطة الكيلمترية 303، الرابط بين المحرس ونقطة” ما يجعل معاناتهم تتفاقم والتي أصبحت وضعيته تهدد السائقين وتنذر بوقوع المزيد من الخسائر.يشار أن وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بتاريخ 3 جويلية 2020 ، اثر زيارته الى معتمدية المحرس من ولاية صفاقس مرفوقا بعدد من الإطارات المركزية والجهوية والمحلية وممثلي المقاولات، أكد في تصريح اعلامي ان نسبة تقدم أشغال مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 1من النقطة الكيلمترية 292 إلي نقطة الكيلمترية 303 (القسط 2) بلغت 15% بعد انطلاقها بتاريخ 29 جويلية 2019، وأن اجال التنفيذ ستبلغ 15 شهرا وتقدر الكلفة الجملية للمشروع بـ 23 م د.لكن للأسف فإن أشغال هذا المشروع تتواصل إلي اليوم !!!!!! حتى أصبحت مصدر قلق لمستعملي الطريق..فهل ستفرج قريبا؟