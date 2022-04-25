المدير العام السابق للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات واخرون أمام القضاء


Publié le Lundi 25 Avril 2022 - 12:48 قراءة: 0 د, 23 ث
      
باشرت اليوم الاثنين 25 افريل 2022،هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة، النظر في ملف قضية تجاوزات مالية وإدارية بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات متهم فيها صهر بن علي صخر الماطري والمدير العام السابق للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات،في حين حفظت التهمة في حق بن علي بموجب الوفاة.


وحضر محامو المتهمين و طلبوا مزيد التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع، وقد قررت المحكمة الاستجابة للطلب واجلت القضية لجلسة 7 جويلية للنظر فيها .

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