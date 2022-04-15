السجن مدى الحياة لقاتل أحد الحراس بجهة البحيرة

جلبت الوحدات الامنية إلى هيئة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس،موقوف في العقد الرابع من العمر وذلك لمحاكمته على اثر تورطه في قتل أحد الحراس بجهة البحيرة.باستنطاق المتهم افاد أنه تحول لاحدى حضائر البناء لسرقة بعض التجهيزات الصحية ، الا أنه بمجرد دخوله تفطن له الحارس عندها اعتدى عليه على مستوى الراس بعصا"،نافيا نية قتله ،وبعد استنطاق المتهم والاستماع لمرافعات محاميه قررت المحكمة الحكم عليه بالسجن مدى الحياة .وقد كشفت الأبحاث مع القاتل أنه صادرة في شأنه ايضا 4 مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من أجل تورطه في قضايا من أجل قضايا السرقة