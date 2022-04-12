رجال أعمال وايطالين أمام القطب القضائى المالي


Publié le Mardi 12 Avril 2022 - 12:17 قراءة: 0 د, 23 ث
      
باب نات - باشرت صباح يوم أمس الاثنين 11 افريل 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة،النظر فيما عرف بقضية تهريب المرجان للخارج شملت الأبحاث فيها إيطاليين ورجال أعمال مختصين في صيد المرجان... وبالمناداة على المتهمين حضر 9 متهمين في حين تخلف البقية عن الحضور ،كما حضر ممثل الديوانة وتمسك بطلباته .

...

وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة جوان المقبل استجابة لطلبات بعض المحامين.

وللاشارة فإن الديوانة التونسية طالبت بتعويضات قدرت ب5 مليون د.

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