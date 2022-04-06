بطاقات إيداع بالسجن في حق شابين وفتاة ينشرون أخبارا تستهدف الداخلية


Publié le Mercredi 06 Avril 2022 - 22:10 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات ايداع بالسجن في حق شابين وفتاة تعلقت بهم تهم الاساءة الى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من خلال صفحة على فيسبوك تحمل اسم" المارد التونسي لتطهير الداخلية" مع تعيين جلسة لمحاكمتهم أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد يوم الجمعة 8 أفريل الجاري.
وحسب الأبحاث المجراة فان الصفحة اختصت في نشر الأخبار التي تهم وزارة الداخلية واطاراتها.
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وحسب ذات الأبحاث فان المتهمين الموقوفين أصيلو احدى معتمديات ولاية القصرين.

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المصدر- موزاييك


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