خلال محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد غياب تام لهيئة الدفاع ومحامو المتهمين يطلبون ...

باب نات -

. ..

. .

النيابة على الخط

محامو المتهمين

جلبت صباح اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 الوحدات الأمنية تحت حراسة مشددة إلى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، المتهمون في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد ،وقد رفض بعضهم الصعود لجلسة المحاكمة من بينهم المتهم عزالدين عبد الاوي والمكلف بالجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة المحظور حين حضر بعض المتهمون المحالين بحالة سراح في حين لم يحضر البقية من بينهم علام التيزاوي وقيس مشالة.وبالمناداة على القائمين بالحق الشخصي،لم يحضر من ينوبهم كما تغيب جميع أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد.وباعطاء الكلمة لممثل النيابة العمومية بين للمحكمة أنه قدم نسخ من نتائج الاختبارات الفنية وقرص ليزري متعلق بهاتف جوال لأحد المتهمين ،اضافة لاختبارات فنية لعدة هواتف جوالة أخرى لبعض المتهمين في ملف القضية ،ونسخة من الأبحاث والاستقراءات في القضية التحقيقية المفككة ،كما قدم مكتوب موجه من المحكمة الابتدائية بمنوبة حول قضية تحقيقية متعلقة بمقتل زوجة احد الارهابين وهي المكناة" بأم يمنى" زوجة الإرهابي رضا السبتاوي محرزية بالعابد ،وكشف مكالمات لاحد الارقام الهاتفية الخاصة لعنصر ارهابي متهم في قضية الاغتيال.وطلبت النيابة التأخير للقيام بطلبات تحضيرية خاصة بملف قضية الاغتيال.وباعطاء الكلمة لمحامي المتهمين حضرت محامية وطلبت الافراج مؤقتا عن موكلها سيف الدين العرفاوي ،باعتبار أنه حوكم على نفس التهمة سابقا ،موضحة أنه قضى سبع سنوات ونصف في السجن وانه لم يكن فاعل رئيسي أو مشتركا موضحة أن ابن عمه استغل هاتفه للاتصال ،و أنه موظف عمومي وقد فقد وظيفته وأصبح يعاني من مرض السكري وضغط الدم ، طالبة تحديد موعد نهائي وقريب للمحاكمة والترافع في الملف ،كما طلبت محامية ثانية الافراج مؤقتا عن موكلها حسام المزليني من سجن ايقافه،كما طلب محامي التأخير لإحضار موكله المحال بحالة سراح قيس مشالة،وطلبت محامية من المحكمة تحديد موعد نهائي للمحاكمة ،موضحة أنه ليس من المعقول انتظار مأل الملف المفكك الذي يضم متهمين محالين جميعهم بحالة فرار معارضة التأخير.وأفاد محامي أحد المتهمين أن الملف منشور على القضاء منذ 9 سنوات ، وان الملف يتم النظر فيه خلال السنة القضائية في أربعة مناسبات ،مشيرا إلى أن مدة نشر الملف طالت طالبا تحديد موعد نهائي للمحاكمة.وبين محامي استغرابه من عدم حجز هاتف جوال الشهيد شكري بلعيد وايضا عدم سماع معينته المنزلية .وقد رفضت النيابة العمومية مطالب الافراج .المحكمة قررت تأجيل القضية وحجزها اثر الجلسة لتحديد موعد لها والنظر في مطالب الافراج .