هذا ما قرره القطب القضائى المالي في ملف تجاوزات مالية بشركة نقل المواد المنجمية

باب نات -

. ..

باشرت صباح اليوم الاثنين 28 مارس 2022 ،هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة، في ملف قضية فساد وتجاوزات مالية بشركة نقل المواد المنجمية بقفصة ، مما تسبب في خسارة للشركة المذكورة وللدولة وفق ما ورد في ملف القضية ، موقوف على ذمتها مسؤول سامي بالشركة تم جلبه من السجن لجلسة المحاكمة ،وحضر متهم في حالة سراح ،ولم يحضر متهم ثالث وتبين أنه نبه عليه للحضور ،وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التأخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية، وطلبت محامية الافراج عن موكلها موضحة انه موقوف منذ 8 اشهر طاعنة في نتائج الاختبارات المجراة في ملف القضية .وقد قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في الطلب وتحديد موعد لاحق للقضية .