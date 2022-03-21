صدور مرسوم يتعلّق بالشركات الأهلية بالرائد الرسمي


Publié le Lundi 21 Mars 2022 - 18:09قراءة: 0 د, 23 ث
      
صدر بالرائد الرسمي اليوم الإثنين مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرّخ في 20 مارس 2022 يتعلّق بالشركات الأهلية.

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ويهدف هذا المرسوم إلى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الاجتماعي.

وتعتبر شركة أهلية على معنى أحكام هذا المرسوم كلّ شخص معنوي تحدثه مجموعة من أهالي الجهة يكون الباعث على تأسيسها تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية لنشاط اقتصادي انطلاقا من المنطقة الترابية المستقرين بها.
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