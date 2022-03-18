العوينة: القبض على شقيقين امتهنا ترويج المخدرات في الوسط المدرسي والجامعي


Publié le Vendredi 18 Mars 2022 - 08:51قراءة: 0 د, 22 ث
      
تمكن امس أعوان مركز الأمن الوطني بالعوينة التابع لمنطقة الامن الوطني بالبحيرة وأثر نصبهم لكمين محكم من ايقاف شقيقين امتهنا ترويج المخدرات بالوسط المدرسي والجامعي مقابل مبالغ مالية متفاوتة،وبتفتيشهما تم حجز كمية من المخدرات ومبلغ مالي متأتي من عمليات ترويجها وقد اعترفا بتخصصهما بيع المخدرات بالوسط المدرسي والجامعي.

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باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر بحث في الغرض من أجل مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بغية الاتجار فيها.

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